عودة عشرات الاسر المهجرة من مخيم الركبان في التنف

جهينة نيوز:

عادت اليوم عشرات الأسر من مخيم الركبان عبر ممر جليغم بريف حمص الشرقي وذلك بعد سنوات من التهجير والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها في منطقة التنف.

و ذكر مصدر لجهينة نيوز أن عشرات العائلات من المهجرين الذين كانت تحتجزهم قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان وصلوا بعد ظهر اليوم إلى ممر جليغم في البادية السورية شرق منطقة ظاظا بريف حمص الشرقي تمهيدا لنقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في حمص ومن ثم إلى مناطق سكنهم الدائمة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب وأهلت الجهات المعنية البنى التحتية فيها وأمنت المستلزمات الأساسية للإقامة فيها.