الجيش اليمني يكشف عن صاروخ بمواصفات و مدى و دقة غير مسبوقة

جهينة نيوز:

كشفت القوة الصاروخية اليمنية عن صاروخ مجنح ذاتي التوجيه بمدى 2500 كلم يحلق على وجه الارض و و قادر على تخطي جميع الدفاعات الامريكية بهامش خطأ لا يتجاوز المتر و نصف.

و ذكرت قناة المسيرة أن الجيش اليمني قصف مطار ابها السعودي بهذا الصاروخ المجنح و نجح بتدمير برج المراقبة مما أدى الى تدميره و خروجه عن الخدمة, و أضافت القناة اليمنية أن أحدث منظومات الدفاع الجوي الامريكية لم تنجح بإعتراض الصاروخ .

و في وقت سابق كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن نتائج الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أبها صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح العميد سريع في تصريح له اليوم، أن القوةَ الصاروخيةَ استهدفت وبشكل مباشر برج المراقبة في مطار أبها بصاروخ كروز المجنح، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة لتتعطل بعد ذلك الملاحة الجوية في المطار.

وأشار إلى أن أحدث المنظومات الأمريكية لم تتمكن من التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفه.