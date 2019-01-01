11 منشأة صناعية وحرفية تدخل حيز الإنتاج بدرعا خلال شهر أيار

جهينة نيوز

أعلن المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة في درعا أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت حيز الإنتاج بالمحافظة بلغ 11 منشأة خلال شهر أيار الماضي برأسمال 169 مليون ليرة سورية وفرت عشرات فرص العمل.

وبين العوض في تصريح لـ سانا الاقتصادية أن عدد المنشآت المرخصة خلال الفترة نفسها بلغ 16 مشروعاً صناعياً برأسمال 400 مليون ليرة سيؤمن 50 فرصة عمل فيما تم ترخيص 6 مشاريع حرفية برأسمال 55 مليوناً ستوفر عدداً من فرص العمل عند دخولها الخدمة.

وقال العوض إن المديرية تقوم بالتنسيق مع غرفة صناعة وتجارة درعا وبالتعاون مع شركة “بي اس” بتزويد أصحاب المنشآت الصناعية بمادتي الفيول والمازوت الصناعي حيث بلغت الكمية الموزعة في أيار الماضي 300 ألف ليتر من المازوت و130 طناً من مادة الفيول.

وأكد العوض أن منشآت الكونسروة باشرت تجهيز آلاتها وخطوط الإنتاج لاستقبال محصول البندورة في الشهر القادم.

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في درعا بلغ 6527 منشأة موزعة على المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية منها 642 منشأة صناعية والباقي حرفية.