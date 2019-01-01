روحاني: واشنطن ستفقد من الآن فصاعدا قدرتها على تهديد إيران

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الضغوط الأميركية ضد إيران بلغت نهايتها وبالتالي ستفقد واشنطن من الآن فصاعدا قدرتها على التهديد.

ولفت روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إلى أن “الشعب والمسؤولين الإيرانيين لديهم رأي واحد …والجميع يعرف أن السبب الرئيسي للمشاكل والتصعيد هو الولايات المتحدة” مضيفا: “صبرنا عاما كاملا ولم نبدأ بنقض التعهدات وتعاملنا بحكمة وتدبير ولا يمكن لأحد أن يأخذ على إيران طريقة تعاملها مع مواقف الأطراف الأخرى”.

ورأى الرئيس الإيراني أن مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأميركي جعلت حتى حلفاء أميركا يقرون بخطئها.