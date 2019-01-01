أصبح مليونيراً في الـ 19 بفضل يوتيوب

جهينة نيوز:

تحول شاب بريطاني إلى مليونير بعد تعلم تداول العملات الأجنبية على يوتيوب، واستثمار الأموال التي جناها من عمله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان دان ليج 19 عاماً، يواجه مستقبلاً غامضاً، بعد إخفاقه في امتحانات المدرسة الثانوية في صيف 2017، لكنه يسافر اليوم بطائرته الخاصة، ويملك منزلين والعديد من الساعات الفاخرة، ويدفع راتباً لوالديه حتى لا يضطرا إلى العمل.

ويقول ليج إنه كسب ثروته من التداول في سوق العملات الأجنبية "فوريكس" باستخدام تطبيق على هاتفه المحمول، وأصبح خبيراً في هذا المجال، لدرجة أنه يتقاضى 1000 جنيه استرليني (1400 دولار) مقابل نصائحه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، حسب ديلي ميل البريطانية.

ينشر ليج باستمرار صوراً على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تظهر الحياة المترفة التي يعيشها، لأكثر من 26 ألف متابع على الموقع.

ويقول ليج عن حياته: "أعمل بجد لأتمكن من إنفاق أموالي على ما أحب. غرس والداي أخلاقيات العمل الرائعة في نفسي وأنا ممتن لكل ما قدماه لي. لا أريد أن ألتزم بعمل في أحد البنوك، وأفضل أن أكون قادراً على العمل عندما أريد وأين أريد".

وأنشأ ليج منصته الخاصة "تيم إف إكس" لتعليم التدول على فوريكس، ويتقاضى 300 جنيه استرليني للدورات الأساسية و1000 جنيه استرليني للدورات المتقدمة.

ويتعامل ليج مع آلاف العملاء، ويجني مبلغاً من 5 أو 6 أرقام شهرياً