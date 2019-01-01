ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية

جهينة نيوز:

كشفت غازيني كريستيانا غانادوس والتي فازت مؤخرًا بلقب ملكة جمال الفلبين 2019 أن لديها جذورا عربية وأن والدها منحها جينات فلسطينية.

وعبّرت الفتاة، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، والتي تعمل في مجال الأزياء، عن سعادتها الشديدة بفوزها باللقب، معربة عن أملها بأن تلتقي بوالدها في المستقبل.

وأعربت عن فخرها بأصولها العربية والفلسطينية، مشيرة إلى أنها تعشق الموسيقى الشرقية، وسبق أن قدمت وصلة رقص شرقي في المراحل الأولى من المسابقة، ونالت إعجاب الجميع.

وقالت: " أنا لست في عجلة من أمري لمقابلته (والدها) لكن يوما ما في النهاية سأجد الوقت لإكمال نفسي وروحي وأشكره على الجينات الفلسطينية، وآمل الأفضل"