"فيديو فاضح" يتسبب باستبعاد لاعب منتخب الجزائر من نهائيات كأس أمم أفريقيا

جهينة نيوز:

أفادت تقارير إخبارية بأن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم قرر إبعاد هاريس بلقبلة لاعب خط وسط نادي بريست الفرنسي عن تشكيلة " الخضر" بسبب تداول "فيديو فاضح" له.

وكان بلماضي اختار بلقبلة ضمن قائمة الـ 23 لاعبا التي ستمثل الجزائر في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بمصر في الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبل.

وذكرت صحيفة النهار في موقعها الرسمي أن بلماضي "قرر بصفة رسمية إبعاد بلقبلة بسبب الفيديو الفاضح له داخل غرفته بمعسكر المنتخب الجزائري في العاصمة القطرية الدوحة".

وأوضحت أن بلماضي "أبدى تذمره من سلوك اللاعب المسيء لسمعة المنتخب الجزائري والجزائر ككل".