مليارا ليرة دفعة لدعم قطاع الدواجن

جهينة نيوز

كشف مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر عن وجود جرعة دعم حكومية سيتم رصدها إلى المؤسسة قريباً بقيمة 2 مليار ليرة سورية، موزعة بين مليار و500 مليون ليرة لإعادة تأهيل وتحديث مسالخ المؤسسة الثلاثة الموزعة في محافظات دمشق واللاذقية وحمص، و500 مليون ليرة لزيادة قطعان الأمات «استيراداً».

خضر أكد لصحيفة الثورة أن عملية إعادة تأهيل المسالخ ستساهم وبشكل كبير في عودة المؤسسة وبقوة على خط ضبط أسعار مادة الفروج والقيام بدورها كصمام أمان لسوقنا المحلية لجهة العرض والسعر، مبيناً أن هذه الخطوة ستضاعف الطاقة التخزينية للمسالخ من 400 طن إلى 1100 طن إضافة إلى تزويدها بغرف تخزين خاصة «صعق».