أنصار الله تستهدف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ كروز وتوقف الملاحة الجوية فيه

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليوم الأربعاء قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في القوة الصاروخية إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة

وأضاف أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

وكانت "أنصار الله" أعلنت في 3 ديسمبر كانون الاول من العام 2017 استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بصاروخ مماثل نوع كروز، وهو ما نفته الإمارات آنذاك.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدت الحرب في اليمن حتى اليوم إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.