مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لوقف الحروب والعودة للاتفاق مع إيران

جهينة نيوز:

دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيت بوتغيغ امس الثلاثاء إلى وضع حد "للحروب التي لا نهاية لها" التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 وتعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وحسب "رويترز" استهل بوتغيغ، وهو ضابط احتياط في البحرية الأمريكية سبق وأُرسل إلى أفغانستان، أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية بدعوة الكونغرس إلى إلغاء قانون القوة العسكرية الذي جرت المصادقة عليه بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول للسماح بشن حملات عسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان.

وقال في كلمة بمدينة بلومينغتون في ولاية إنديانا "العالم يحتاج إلى أمريكا متحررة من فخ الحروب التي لا نهاية لها ومستعدة للتركيز على الأخطار في المستقبل".

وبوتغيغ رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا وواحد من ثلاثة قدامى محاربين ضمن أكثر من 20 ديمقراطيا يخوضون السباق للرئاسة في 2020. وزادت معدلات التأييد له ليصبح في الصف الثاني من المرشحين بعد الاثنين الأوفر حظا وهما جو بايدن نائب الرئيس السابق والسناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت.

وقال إنه في عهد ترامب "لم تعد الولايات المتحدة تملك سياسة خارجية تذكر" لكن بات لديها نمط من تمكين الحكام المستبدين "وإبعاد النظم الديمقراطية والحلفاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن قانون القوة العسكرية ساهم في ترسيخ دور الولايات المتحدة في صراعات لم تتحدد فيها طبيعة المهمة بوضوح وأن الكونغرس تخلى عن مسؤوليته فيما يتعلق بشن الحروب.