دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة وتسقط عددا منها

الأربعاء, 12 حزيران 2019 الساعة 10:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة وتسقط عددا منها

جهينة نيوز:

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.

وأفادت وكالة سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة الثانية فجرا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة.

وبدأ العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوية في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.


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