كيان الاحتلال الاسرائيلي يطلق اسم العاهل الاردني الاسبق على أحد شوارعه

جهينة نيوز:

احتفى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالعاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، بمناسبة مرور عشرين عاما على وفاته.

ونشرت الصفحة الناطقة باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية على تويتر، تغريدة لها، مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابها الرسمي، جاء فيها أن كيان الاحتلال الاسرائيلي افتتحت شارع يحمل اسم الحسين بن طلال.

وقالت الصفحة: في مستعمرة أبو غوش (الإسرائيلية)، الواقعة بين تل أبيب والقدس المحتلة، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في (إسرائيل).

وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي والأردن في جميع أنحاء المستعمرة.