منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأوزبكي ودياً

جهينة نيوز

خسر منتخب سورية للرجال بكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات أمم آسيا 2023 في الصين.

سجل هدفي المباراة ألدور تشوموروف في الدقيقتين 2و42.

وكان منتخبنا تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الإيراني بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الدولية التي أقيمت على ملعب آزادي الدولي في طهران الخميس الماضي ضمن استعداده للتصفيات.

وضمت بعثة المنتخب كلاً من اللاعبين ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد حاج عثمان ومؤيد عجان وعمرو جنيات وشعيب العلي وأحمد ديب وعمرو ميداني وعبد الملك عنيزان وعلاء شبلي ومحمود المواس وخالد مبيض وتامر حاج محمد وأحمد أشقر ومحمد مرمور وحميد ميدو وأحمد الأحمد ومحمد الواكد وفراس الخطيب.

يشار إلى أن آخر لقاء بين المنتخبين كان في العام الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.