أوغلو: أردوغان أوصل تركيا إلى حافة الإفلاس

جهينة نيوز

حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو من أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات فاشلة وخطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي وقال إنه “أوصل البلاد خلال 17 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية إلى حافة الإفلاس والجوع”.

وقال كليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: “لقد أثبت أردوغان أنه لا يحكم تركيا بنفسه لأنه يتلقى الأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمره بإخلاء سبيل القس أندرو برونسون والمواطن الأمريكي كولكا ففعل ذلك فوراً على الرغم من أنه كان يقول إنهما متهمان بالإرهاب والخيانة والتجسس ولن يخرجا من السجن طالما هو في السلطة”.

وأضاف: “مع ذلك لا يتردد أردوغان في إطلاق مقولاته القومية والدينية التي يكذب من خلالها على أنصاره وأتباعه الذين عليهم أن يعرفوا جيداً أن أردوغان عديم الضمير”.

وأشار كليتشدار أوغلو إلى أنه يتوقع من أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التي ألغت الانتخابات المحلية في اسطنبول في 31 آذار الماضي أن “تتلاعب وتتحايل في انتخابات 23 حزيران.. ولكن نحن بدورنا اتخذنا كل التدابير لمنع أي عملية تزوير ومنعهم من التآمر على العملية الانتخابية والديمقراطية”.

وأضاف: “مهما فعل أعضاء الهيئة العليا ومعهم أردوغان فإننا سننتصر في اسطنبول.. وإن إرادة الشعب ستلحق الهزيمة الكبرى بأردوغان الذي سيعي أنه لم يعد بإمكانه أن يحكم تركيا”.