3 فضيات وبرونزيتان و4 شهادات تقدير لسورية في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات

جهينة نيوز

أحرز فريق سورية 3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين و 4 شهادات تقدير في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات الذي نظمته المكسيك عبر الانترنت في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي بمشاركة 43 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان لها اليوم أن الميداليات الفضية أحرزها كل من الطلاب إيلي إيشوع وأحمد خميس وعبد الكريم السيد رمضان فيما أحرز الميداليتين البرونزيتين محمد الحافي وأنس القدسي أما شهادات التقدير فحصل عليها كل من محمد بكار وجورج زخور ومحمد فؤاد المعين والحسين خليل.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الحصيلة الأكبر بتاريخ المشاركات السورية في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات مبينة أن ترتيب سورية في المسابقة تقدم إلى المركز 21 مع الإشارة إلى تمكن طالب من الصف الأول الثانوي ومن أول مشاركة دولية له من إحراز شهادة تقدير.

وكانت اختبارات هذا الأولمبياد جرت على مدى أربع ساعات متواصلة بالتوقيت نفسه في الدول المشاركة وتضمنت مسائل عالية المستوى في الجبر والهندسة المستوية والتحليل التوافقي حيث تم الارتباط مباشرة مع اللجنة العلمية للأولمبياد في المكسيك عبر الانترنت من أجل الإجابة عن الاستفسارات المطلوبة.

ومن المقرر أن يقام الأولمبياد العالمي للرياضيات في بريطانيا خلال شهر تموز القادم.