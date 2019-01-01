ماذا كشفت الفتاة العارية التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام عن لاعبي ليفربول

جهينة نيوز

فجرت عارضة الأزياء الأمريكية كينسي ويليانسكي مفاجأة من العيار الثقيل ،و ذلك بزعمها تواصل عدد من لاعبي نادي ليفربول معها بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وكانت وليانسكي قد اقتحمت ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا عارية ، وذلك أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وقالت وليانسكي في تصريحات صحفية:”بعد اقتحامي لملعب المباراة ، زاد عدد المتابعين لي على موقع إنستجرام من 300 ألف إلى 2 مليون متابع ، لا يمكنك أن تشتري هذه الشهرة، بشكل مفاجئ أصبحت مشهورة على مستوى العالم ، وانهالت على الوظائف ، لا أعتقد أنني أذيت أحدًا ، لقد كان هذا الأمر للمتعة فقط.”

وأضافت وليانسكي :لن أفصح عن أي أسماء ، لكن هناك لاعبين من ليفربول أرسلا لي رسائل يتغزلان فيها بي ، وذلك بعد اقتحامي لملعب المباراة ، في الحقيقة لم أعرف من أصحاب هذه الرسائل حتى تفحصت ملفاتهما الشخصية ، لم أقم بالرد عليهما لأنني أملك حبيبا بالفعل.”

يذكر أن وليانسكي قد ألقي القبض عليها ، وتم تغريمها 15 ألف يورو ، وذلك بعد اقتحامها لملعب واندا ميتروبوليتانو أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا.