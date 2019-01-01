سانا تعلن نتائج الاختبار المعلن عنه للتعاقد مع عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة

الثلاثاء, 11 حزيران 2019 الساعة 13:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

سانا تعلن نتائج الاختبار المعلن عنه للتعاقد مع عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة

جهينة نيوز

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا نتائج الاختبار المعلن عنه في تشرين الأول من العام الماضي للتعاقد مع عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة في وظائف أعمال صيانة وسوق وخدمية وذلك بعد احتساب معامل التثقيل.

وستصدر الوكالة أسماء المقبولين من الناجحين من ذوي الشهداء وباقي المتقدمين للتعاقد وفق الأعداد المطلوبة وتسلسل درجات النجاح في قرار سيصدر لاحقا ويمكن الاطلاع على أسماء الناجحين على موقع وكالة سانا الالكتروني وفي لوحة إعلاناتها بمقرها في البرامكة.

وكانت الوكالة أجرت الاختبار العملي للمقبولين من الفئات الرابعة والخامسة في السادس والعشرين في آذار الماضي.

يذكر أن الوكالة أعلنت في تشرين الأول العام الماضي عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 281 مواطنا في وظائف لعدد من الفئات وذلك بالإدارة المركزية بدمشق ومكاتبها بالمحافظات


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