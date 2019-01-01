تنفيذ مشروع مزارع سمكية لـ 100 أسرة في الغاب

جهينة نيوز

كشف مدير فرع المنطقة الوسطى للثروة السمكية المهندس- أيمن صقر عن تنفيذ مشروع جديد للمزارع الأسرية السمكية في عدد من قرى الغاب لتشمل نهر البارد – عين الكروم – سلحب وحتى نبل الخطيب, إضافة إلى بعض البلدات في المحافظة, والمشروع ينفذ بالتعاون مع مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لتطوير الغاب.

وقال: إن هذا المشروع يشمل 100 من الأسر المحتاجة وأسر ذوي الشهداء, حيث تم تحديد الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المشروع, وأهمها توافر المصدر المائي وإنشاء حوض جانب المنزل بمساحة لا تقل عن 25 م2 ليتم تزويد المستفيد بالإصبعيات والأدوية والدعم الفني من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية مع الإشراف والمتابعة على عمليات التربية لتكون مشاريع ناجحة ومفيدة.

وأشار مدير الفرع الى أهمية المشروع ودوره في التنمية المستدامة في المحافظة وتأمين مادة السمك وتحقيق الاكتفاء الذاتي, إضافة الى تحسين دخل الأسر والاستفادة من إنتاج الفائض وبيعه في السوق.

ولفت مدير الفرع إلى أن مزارع باب الطاقة في قلعة المضيق سيتم تأهيلها واستثمارها بعد أن تحررت من الإرهاب, وكذلك مزرعة شطحة ستعود الى الاستثمار ريثما تكون الظروف الأمنية مناسبة, مبيناً أن الإنتاج المحلي من الأسماك قبل الأزمة في منطقة الغاب أكثر من 600 طن سنوياً ليصل مجموع الإنتاج إلى 1050 طناً سنوياً في الغاب وحماة.