سورية تطبق الاتفاقيـة الدولية الخاصة بالتدريب البحري وشهاداتها البحرية إلى العالمية!

جهينة نيوز

بعد جهود حثيثة وعلى مدى عدة سنوات استطاعت وزارة النقل الحصول على إقرار لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية imo بأن الجمهورية العربية السورية تقوم بالتطبيق الكامل والتام للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة stcw وتعديلاتها، الأمر الذي سيفتح المجال أمام الاعتراف بالشهادات البحرية السورية من جميع الدول وفق اتفاقيات ثنائية.

مدير النقل البحري حسام دوماني أكد لصحيفة الثورة أهمية القرار الذي سيجعل من الشهادة البحرية السورية شهادة عالمية خاصة بعد إحداث الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري العام الماضي في مدينة اللاذقية.

بدورها صحيفة تشرين نقلت عن المهندس محمد أحمد- مدير المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري تأكيده أنه وفق تقرير صادر عن المنظمة البحرية الدولية lMO في تاريخ 13/5/2019 فإن الجمهورية العربية السورية تطبق بشكل كامل وتام الاتفاقية الدولية STCW78 الخاصة بالتدريب والتأهيل ومنح الشهادات، بما في ذلك التطبيق الكامل لتعديلات «مانيلا» على الاتفاقية لعام 2010 وتالياً الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء واستوفت كل المتطلبات, وهذا إنجاز غير مسبوق وخطوة مهمة لموقع سورية الدولي.

وأشار أحمد أن المؤسسة تستمر في تقديم خدماتها التدريبية وخاصة بعد افتتاح الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، مضيفاً أنه تم افتتاح فصل دراسي جديد في الشهر الثاني من هذا العام باختصاص ملاحة سجل فيه مجموعة طلاب منهم ثلاثة طلاب يمنيين، وأفاد أحمد بأن عدد طلاب الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري الذين استكملوا تسجيلهم وتسديد الأجور هو /68/ طالباً بـ 3 سنوات دراسة منها سنتان نظري وسنة تدريب عملي بحري.

وقامت المؤسسة بإعداد وطباعة مجموعة من المناهج الدراسية للأكاديمية ودورات الترقية لمستوى الإدارة وتسلم مجاناً، فتم اعتماد 20 منهاجاً ويتم العمل لإعداد المناهج المتبقية لتكون جاهزة في بداية الفصل الدراسي القادم 2019-2020.

ويستمر العمل لتطوير الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري بافتتاح اختصاصات جديدة إذ تم إعداد دراسة لافتتاح اختصاص لوجستيات نقل ليغطي حاجة قطاع النقل من الكوادر المؤهلة علمياً للعمل في البر، وتمت مراعاة إعداد المواد الدراسية بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في مجال النقل وخصوصاً النقل البحري وفي مجالات الإدارة المتقدمة بالاعتماد على أنظمة الجودة والإدارة الحديثة ولدى المؤسسة /24/ مدرباً متخصصاً متعاقداً، يقوم المختصون من المؤسسة بتدريب وتدريس بعض المواد الدراسية.

إضافة لمحاكيات التدريب في المؤسسة (محاكي البرج – محاكي تناول البضائع – محاكي الاتصالات – محاكي منع ومكافحة التلوث – محاكي غرفة المحركات – محاكي نظام إدارة مرور السفن) كما تم تجهيز عدة مخابر منها مخبر المعلوماتية – مخبر الميكانيك (وهو ورشة ميكانيكية) ومخبر الكهرباء والمراسم لأغراض الرسم الهندسي للعمل مع الخرائط الملاحية الورقية، إضافة لمخبر السلامة ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية، ويتم تجهيز مخبر اللحام الفني.

وأضاف المهندس أحمد أن الطلاب يتابعون دورات الترقية ليتخرج الطالب برتبة ربان أو كبير مهندسين، حسب الاختصاص، كذلك تقيم المؤسسة دورات تدريبية للطلاب الراغبين في التقدم لامتحان الثانوية المهنية البحرية بصفة أحرار وليس لديهم تسلسل دراسي، وكذلك إقامة دورات تأهيلية لغير الحاصلين على الشهادة الثانوية للتقدم لدورات الدراسات البحرية الأساسية (ضابط نوبة). وأيضاً إقامة دورات تدريبية تخصصية في مجال المعلوماتية واللغة الإنكليزية البحرية والتجارية ودورات فنية في مجال الكهرباء والدورات المتعلقة بالإشراف الهندسي على المشاريع، وفي مجال تطبيق أنظمة الجودة.

وذكر أحمد أن الأكاديمية افتتحت دورات ترقية لمستوى الإدارة لضباط السطح والمهندسين ودورات تحديث المعرفة لكل المستويات بالتاريخ نفسه، وكذلك دورات التدريب الأساسي للحصول على شهادة كفاءة بمستوى ضابط نوبة (ملاحية أو هندسية)، إذ بلغ عدد المتدربين في هذه الدورات أكثر من خمسين متدرباً ووصل عدد المتدربين بكل الاختصاصات إلى 600 متدرب العام الماضي ويوفر الطلبه مبالغ ملحوظة بدلاً من الدراسة في الخارج.