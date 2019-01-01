أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١١/ ٦: شديد العاطفة والهمة، صاحب مواقف، حساس، بارع بالامور المالية، لا يتجاوز القانون، متحفظ طيب، ضميره حي، كاريزما جيدة، خلّاق، فيها فرصة لتقوية المواهب وتعزيز العمل، الاشهر القادمة فكرة مشروع موضع التنفيذ، دراسة خيارات، للبعض دراسة مشروع زواج وعقد اتفاق شراكة، سنة حظوظ ومحبة وسلام

الحمل: القمر بالميزان تطرا عرقلة تثير غضبك، تصطدم بآراء الآخرين او مع الطرف الآخر، تسمع اتهام ظالم فتختلف مع الاطراف، لا تجادل بالخيارات التي تسمعها من غيرك، كن ديبلوماسي والتزم بالانضباط الذاتي، انت على موعد لتحسين مواقعك والانتقال لمواقع جديدة، نهارك متقطع وفيه عرقلة

الثور: نهار مضغوط بشكل كبير على الأغلب تظهر مشادات على وضعك العائلي، اليوم عندك عمل كثير، احتمال تخرج من الروتين المألوف لهذا السبب لا تبحث عن أعذار بالعكس اطلب مساعدة وقلل من كلماتك وانتبه على صحتك وغذائك، احتمال الماضي يشغلك اليوم أو يمكن اليوم ان تحزن بسبب وبدون سبب وتكون غريب الأطوار بسبب عمل كثير

الجوزاء: القمر بالميزان، يوم مريح ومحظوظ لتخصص وقت وتنشغل بشؤونك الخاصة، ثقتك عالية شرط ان تخلع القناع وتنظر إلى نفسك بالمرآة وتتقبل حقيقة تستفيد منها، لا تضيع اي لحظة، يوم مشرق اتعطي وتنير حياة الاخرين، تمتحن طاقتك، تميل الامور الى استغلا الفرص، انتبه لصحتك، نهارك قريب من الحظوظ، تغيير اقام

السرطان: تخوض حرب ضد نفسك او ضد الآخرين وخاصة العائلة، قد لا تستطيع عبور بعض الاشواك، حاول سد الطريق الغير آمن، او امش بطريق مختصر حتى تدخل تحسينات على مكان سكنك، حاول ان تخطط جيدا واحرص على علاقاتك مع أهلك، راعي وضعك الصحي، حظ اكثر بالعائلة

الأسد: اليوم يوجد تعاون ايجابي في محيطك، فترة لا تخلو من نشاط اجتماعي، لكن انتبه لنبرة الصوت العالي، هذه الأيام يوجد تحول سريع لكن غير قابل للتحقيق بشكل فوري لكن بإمكانك اليوم تقوم بتحضيرات للقاء مهم حتى تسمع خبر، نهار فيه ضغط زيارات أو تقبل دعوة ويمكن اليوم تفاجأ المحيط بسفرات قصيرة لذلك أعطي اليوم كي تتلقى أفضل، سفر قصير وتعاون مع أخوة أو جيران

العذراء: اليوم جيد بشرط أن لا يتعثر جهودك يمين وشمال أو تهدر طاقتك، حاول اليوم أن تحرص على صداقاتك وعلاقاتك، اليوم أنت على موعد حتى تجني مال، حاول أن تقلل انفاق أو تتعامل مع مال لا يوصف بمفتاح السعادة بل هو يفرجك بالمواقف الصعبة، خذ الأمور ببساطة ولا تنكد على نفسك لأن اليوم تأخذ نفس عميق حتى تتمكن من الوضع ويوجد نفقات للبعض، ويوجد فرص مالية، لذلك خفف نفقاتك

الميزان: اليوم عليك أن تعير عن ذاتك، ونهارك جيد، الوضع يتغير للأفضل، تحاول تفكر وتغير بالنمط وبحث عن جديد، يتخلل نهارك لقاء مهم من شخص مهم بالنسبة لك أو اتصال حول موضوع شراكة، عموماً نهار جميل حتى تعالج ما يلائمك ويكون مسيطر و بكن احتمال أن تشعر بأنك وسط بلعبة شد الحبل، يبدو أن اليوم عنوانك نجاح عالمي بسبب القمر ببرجك يعطيك الطاقة والنجاخ

العقرب: اليوم تعتبر نهارك على حساب هناء الاخرين، انتبه من المضاعفات، تمر بأحداث صعبة قليلاً بسبب قلة الحظ، نصيحة ابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى أي عرقلة أو تأجيل، يمكن تسمع إشاعات، لا تبالغ في طموحاتك، ولا تتجاوز حدود الواقع، حاول تضبط نفسك وانتبه على صحتك، اليوم تتضايق من تدخل الآحرين، كن صبور ولا تهمل صحتك

القوس: احتمال ترى أشخاص جدد يدخلون إلى حياتك حتى يقدمو لك معلومات أو تعبّر عن علاقات عامة وإمكانيات وتواصل اجتماعي واهتمامك وعدم اهتمامك يعكس مدى قدرتك على التواصل في محيطك اليوم، احتمال أن تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية اجتماعية أو مالية أو سياسية هذا مؤشر على تقدم ملحوظ في حياتك في الأيام القادمة، يوم معطاء ولقاء مع الأصدقاء

الجدي: اليوم للعمل ومما يستدعي نهارك لإزالة بعض الاشكالات لكن خذ حذرك قليلاً وخطط لأعمال تقوم فيها، لا يوجد أحد من حولك يفهمك لذلك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى، كن حكيم ولا تقصر بعملك، حاول أن تستعمل الفرص لمصلحتك وتثبت جدارتك عن طريق العائلة أو المسؤولين عنك مباشرةً، تقوم بخطوة تنقذك باعمالك اذا انتبهت للوقت، قد تتعامل مع لغة غير لغتك

الدلو: لا يزال يحل مشاكل كبيرة ويفكر بسفر أو يصالح أو يعود عن خطأ أو يعيد النظر بأموره، نهار فيه وعود متنوعة حتى تحدد تغذية العلاقات وتجدد هذه التغذية وتزيد من إلفتك والكرم، اليوم عليك أن لاتفقد الأمل لأن الأجواء من حولك ليست هادئة لكن اليوم يجب أن لايأخذ أحداً عليك طاقة سلبية لكن اليوم عليك أن تقوم باتصالاتك لأماكن بعيدة، تفكر بسفر، او تستعيد اجواء رومنسية

الحوت: تعزز وضعك حتى تصالح أو تعمل تسوية بأمور مالية مشتركة، واليوم يوجد كلمة فاصلة، إذاً لا تتكلم عن مواضيع لا تخصك، ابقى في مسائل تخص تمويل أو فواتير وحاول أن تدع بعض الأفكار لنفسك، عذرك انك لا ترى الاشياء جيدا، بإمكانك أن ترّيح وادفع فواتيرك، مال مشترك او دفع مال لاحد الاصدقاء او استرداد دين