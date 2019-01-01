تعرض مواقع عسكرية لبنانية لاطلاق نار

جهينة نيوز:

تعرضت مواقع عسكرية تابعه للجيش اللبناني لاطلاق نار من قبل مسحلين مما دفع بالجيش اللبناني للرد على مصادر النيران, و يأتي هذا الحادث بعد مداهمات نفذها الجيش اللبناني في محلة الشراونة ادت الى مقتل مطلوبين و القبض على آخرين و اصابة مدنيين.

و صدر بيان عن قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه جاء فيه: “إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ الجيش عملية دهم في بلدة الكنيسة أسفرت عن مقتل مطلوبَين اثنين واصابة أخر وتوقيف خمسة آخرين، تعرض مركزان تابعان للجيش في مدينة بعلبك، لإطلاق نار من قبل مسلحين، فرد عناصر الجيش على مصدر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومواطنَين بجروح طفيفة نتيجة الرصاص الطائش. كما وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

و في وقت سابق من مساء اليوم كانت اصيبت الطفلة (د. ح. ع) التي تحمل الجنسية السورية بطلق ناري في الظهر جراء رصاصة طائشة، كذلك اصيب الطفل (م . ع. ن) ابن السنتين، إصابة طفيفة بساقه، كما اصيب المجند في الجيش أ. م بجراح طفيفة، وقد نقلوا جميعهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة على اثر اشتباكات بين الجيش اللبناني و مطلوبين.

هذا وتسببت الإشتباكات بحريق داخل حقل من الحصيد في حي البساتين وتضرر عدد كبير من المنازل والسيارات التي اصيبت بالرصاص العشوائي.

وقد طوق الجيش حي الشراونة في مدينة بعلبك، وسير دوريات مؤللة، وتعمل وحداته على ملاحقة المطلوبين.