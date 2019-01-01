روحاني: ايران لم و لن تصل الى طريق مسدود جراء الحضر

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى مقاومة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران وتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال روحاني خلال لقائه في طهران اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “إن إيران لم ولن تصل إلى طريق مسدود جراء إجراءات الحظر أو ممارسة الضغوط عليها” مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران.

وأضاف روحاني: “أمريكا داست على قرار مجلس الأمن الدولي وقامت بإجراءات إرهابية في المنطقة لكن للأسف لم نر رد فعل أوروبيا مناسبا” مؤكدا أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم يخلف سوى نتائج سلبية في مجال التعامل الدولي والأمن الإقليمي .

واشار الى ان ايران ورغم انها كان باستطاعتها عقب انسحاب اميركا من الاتفاق النووي واستنادا للمادة 36 من هذا الاتفاق ان تبدي رد فعلها الا انها صبرت عاما وقال : نتوقع من اوروبا ان تصمد وتقاوم الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني وان تلتزم بتعهداتها ازاء الاتفاق النووي.

ولفت الرئيس روحاني الى ان اجراء امريكا في منع دخول المواد الغذائية والادوية الى ايران جاء لممارسة الضغط على الشعب وفي اطار قرارها لزعزعة اللامن في المنطقة مؤكدا ان امن المنطقة لن يتحقق ابدا من خلال ممارسة الضغوط والحظر على الشعب الايراني.

وصرح قائلا : ان الاتفاق النووي كان خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاستقرار والامن في المنطقة ولكن عندما انسحبت امريكا من الاتفاق ولم تلتزم ايضا باقي الاطراف في الاتفاق بتعهداتها ، فكيف يمكن اتخاذ خطوات في مسار تعزيز الامن في المنطقة.

من جانبه قال ماس: “كل من يعرف تاريخ إيران يعلم جيدا أن استراتيجية الضغط على إيران لن تثمر أبدا”.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق اليوم أن طهران وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع معها بينما لم يقم الجانب الأوروبي بذلك حتى الآن.