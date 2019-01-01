مفتي اوزبكستان يكشف عدد الارهابيين الاوزبك في سوريا و العراق

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مجلس إدارة مسلمي أوزبكستان مفتي الجمهورية عثمان خان عليموف أن نحو ثلاثة آلاف أوزبكي انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

ونقلت وسائل الإعلام الأوزبكية عن عليموف قوله في حديث تلفزيوني اليوم “وفقا لبياناتنا يوجد هناك نحو ثلاثة آلاف مواطن أوزبكي في منطقة النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ويتوجب علينا إعادتهم إلى البلاد”.

وأشار عليموف إلى نقل 156 ارهابيا أوزبكيا من مخيم الهول في سورية في الـ30 من أيار الماضي على متن طائرة خاصة إلى أوزبكستان موضحا أن عمليات إعادة من تبقى من الإرهابيين ستتواصل.

وكان آلاف الإرهابيين من جمهوريات آسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية بعد أن تسللوا إليها عبر الحدود التركية التي جعلها النظام التركي ممرا لدخول عشرات الآلاف من الإرهابيين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية وقدم لهم مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي .

و يذكر أن الارهابيين الاوزبك لهم وجود ثقيل في محافظة إدلب الى جانب الارهابيين الايغور و يحتلون بيوت سوريين تم تهجيرهم من المحافظة.