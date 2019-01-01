ما هي علاقة الاحتلال الامريكي في التنف بهجمات داعش على مواقع الجيش السوري ..؟

جهينة نيوز:

تصدت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص اليوم لهجوم إرهابي شنته فلول إرهابيي “داعش” على نقطتين عسكريتين شرق تدمر.

و اشتبكت القوات السورية مع مجموعات إرهابية من فلول “داعش” هاجمت الليلة الماضية نقطتين للجيش غرب المحطة الثالثة بريف تدمر وكبدوها خسائر بالأفراد والعتاد.

هذا وتنتشر في بعض مناطق البادية السورية فلول من إرهابيي “داعش” تحاول الاعتداء على التجمعات السكنية والنقاط العسكرية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتها لتأمين البادية.

و بحسب مصادر ميدانية لجهينة نيوز فإن قتلى ارهابيي داعش في البادية السورية يحملون هواتف فضائية و هو ما يشير الى ارتباطهم بقوات الاحتلال الامريكي في التنف.

و أفادت المصادر من غير المستبعد أن قوات الاحتلال الامريكي هي من تقوم بتوجيه خلايا داعش عبر تقديم معلومات استخباراتية عن تحركات القوات السورية التي ترصدها مسيرات الاحتلال الامريكي ليقوم بشن الهجمات.

و يذكر أن الجيش الامريكي يحتل منطقة التنف قرب الحدود الاردنية و يدرب خلايا ارهابية تحت مسميات عدة بزعم محاربة داعش و يحصل على امداداه من الاردن و يقوم بفرض طوق ناري بنصف قطر 55 كلم يحمي ضمنه ارهابيوا داعش و ميليشيات تابعة للاحتلال الامريكي.