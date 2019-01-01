الصين تكشف عن سلاح جديد

جهينة نيوز:

قدم معهد شنيانغ لصناعة الطيران تطويره، طائرة هجومية دون طيار "درون" وأطلق عليه اسم " Divine Eagle"، حيث يكمن عمله في الكشف عن المقاتلات التي تستخدم تقنية "الشبح" وتدميرها.

وأشار المعهد أنه تم تطوير هذه الطائرة دون طيار بطلب من الجيش الصيني وعلى وجه التحديد للكشف وتدمير الطائرات الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35"، والتي تمتلك الولايات المتحدة 700 طائرة منها، وفق موقع "popsci".

ووفقا لبيانات المعهد، ستمتلك الطائرة دون طيار الهجومية الجديدة أكبر الأجنحة من بين جميع الطيارات المسيرة الموجودة حاليا في الصين، بل الأكبر في عالم الطائرات دون طيار.

وتتمتع الطائرة الجديدة بعدة رادارات ثقيلة للكشف عن الأهداف، كما تستطيع الطيران على مستوى مرتفع جدا، الأمر الذي يجعل كشف الأهداف أسهل بكثير مقارنة بالرادارات الأرضية التي تخضع لقيود تتعلق بانحناء سطح الأرض.

كما تمتلك صواريخ من طراز جو — جو بعيدة المدى مثل " PL-15" و" PL-12D" و" PL-21".