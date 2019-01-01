طفل سوري ينال جائزة أفضل صوت في روسيا لعام 2019

جهينة نيوز

حصل الطفل السوري رومن الأعور على جائزة أفضل صوت لعام 2019 في مسابقة المدن التي أقيمت مؤخرا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وفازت فرقة اتروخ اوزور الموسيقية التي يشارك فيها رومن بالمركز الأول من بين الفرق العشر المتسابقة عن الأغنية التي أداها رومن باللغة الروسية بعنوان “نحن أطفال العالم مدى الحياة”.

رومن ابن 11 ربيعا المقيم مع والدته في سانت بطرسبورغ أهدى في حديث لـ سانا فوزه لوطنه سورية وشعبها معربا عن سعادته وفخره بأن يرفع اسم بلاده عاليا.

رئيسة الفرقة غالينا الكسيفينا نوهت بموهبة رومن وإمكاناته الصوتية لافتة إلى أنه بدأ من حفل أقامه صندوق حياة حيث طلب منها حينها مؤسسه الدكتور واكد شعلان تقديم الدعم والرعاية لهذه الموهبة الفريدة مضيفة “عملنا على تأهيل وتنمية موهبة رومن خلال 8 أشهر لنكسبه أفضل الصفات من الانضباط والالتزام وتنمية شخصيته ليكون فنانا مميزا”.

استطاع رومن بحسب ما ذكرت الكسيفينا أن يترجم حبه لوطنه سورية بالغناء كما نجح في إيصال ذلك للأطفال وصار قدوة لهم معربة عن سعادتها بفوزه وإيمانها بمقدراته التي ستجعل منه فنانا عالميا.

وكان رومن حصل في نيسان الماضي على الدرجة الثانية في المهرجان الدولي “خط الفن”.