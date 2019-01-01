وكالة الطاقة الذرية: إيران ترفع وتيرة تخصيب اليورانيوم

جهينة نيوز

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن إيران ترفع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم عقب إعلانها عن انسحابها التدريجي من الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.

وأوضح للصحفيين أنه من غير الواضح متى سوف يتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد الذي نص عليه الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وذلك لأن الانتاج متذبذب.

وكان أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في 20 مايو الماضي، أن إيران قامت برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذي النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة أضعاف.

وأضاف أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي، بل أن الطاقة الإنتاج (سرعة الانتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67 بالمائة، سيرتفع إلى 4 أضعاف.

وأكد كمالوندي خلال مؤتمر صحفي أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف "سو" يعد سهلا للغاية ومتاحا.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان، يوم 8 مايو، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.