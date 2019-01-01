كيان الاحتلال الاسرائيلي يجري تدريبات على مواجهة طائرات سورية و ايرانية

جهينة نيوز

كشف كيان الاحتلال الاسرائيلي عن تدريبات يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي، تحاكي عدة سيناريوهات للحرب، بما فيها مواجهة طائرات حربية إيرانية وسورية.

وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الصهيوني للإعلام العربي عبر موقع “تويتر”: “كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟.. من خلال التدريب مع “السرب الأحمر” الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ..”.

وأضاف : “طيارو “السرب الأحمر” ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون العربية ويضعون أعلام دول العدو على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية. الهدف: تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف”.