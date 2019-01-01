الدفاع الروسية تكشف عدد المستعدين لمغادرة إدلب

جهينة نيوز

صرح رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين بأن ما يصل إلى 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وقال خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين اللجنة السورية الروسية المشتركة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين: “من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر. وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حماة وحمص ودير الزور”.

وأعاد كوبتشيشين إلى الأذهان أن من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 مايو معبر إضافي هو معبر صوران، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يوميا وأوضح أن هذا المعبر لا يشهد أي حركة نزوح حاليا.