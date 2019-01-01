بريطانيا وكوريا الجنوبية تتفقان تجاريا لما بعد بريكست

جهينة نيوز

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع كوريا الجنوبية للمحافظة على العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست.

وتوصل وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إلى اتفاق مبدئي مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في سيول، وفق ما أفاد بيان للحكومة البريطانية.

ويعد الاتفاق التجاري الأول لمرحلة ما بعد بريكست الذي تبرمه لندن مع دولة آسيوية ويأتي في أعقاب اتفاقات مشابهة توصلت إليها مع دول بينها تشيلي وإيسلندا والنروج وسويسرا.

وقال البيان الحكومي إن «بريطانيا وكوريا الجنوبية وقعتا على اتفاق تجاري مبدئي يسمح للشركات بمواصلة التجارة بحريّة بعد بريكست».

وأضاف أن «التجارة بموجب هذه البنود بدلاً من شروط منظمة التجارية العالمية ستساهم بالتوفير بشكل كبير وحماية الوظائف البريطانية».

ويعني الاتفاق أنه سيكون بإمكان المشاريع التجارية البريطانية مواصلة الاستفادة من الشروط التفضيلية مع كوريا الجنوبية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 14.6 مليار جنيه استرليني (18.6 مليار دولار، 16.4 مليار يورو) في 2018 وازدادت بنسبة معدلها 12 في المئة كل عام منذ وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في 2011.

وقال فوكس عبر «تويتر» إن «ذلك يعني أنه مهما حصل بخصوص بريكست، ستتواصل التجارة بين بلدينا بشكل كامل وسيشكل ذلك أساس اتفاق تجاري مستقبلي طموح للتجارة الحرة عندما نغادر الاتحاد الأوروبي».

المصدر أ ف ب