السياحة تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي بحرف تقليدية ونشاطات ترفيهية

جهينة نيوز

تشارك وزارة السياحة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 تحت عنوان “من دمشق إلى العالم” عبر تخصيص جناح للحرفيين من مختلف المحافظات السورية ولمنتجات مركز دير ماما لصناعة الحرير على مساحة 700 متر مربع إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.

وحول تفاصيل المشاركة بينت الوزارة في بيان صحفي حرصها على تعزيز مكانة الحرف التقليدية ودعمها وإظهار تألق أعمال الحرفيين في معرض دمشق الدولي مؤكدة أن المشاركة هذا العام ستكون متنوعة وغنية.

وتجهز الوزارة أفلاما وفواصل ترويجية للمناطق السياحية لتقديمها في المعرض تشجيعا للسياحة الداخلية والتسويق للرحلات السياحية وتسليط الضوء على أهم نقاط الجذب السياحي في سورية.

وبحسب الوزارة فقد تم تخصيص مساحة 3000 متر مربع من مساحة مدينة المعارض لمشاركة العديد من المطاعم وهواة الطبخ لتقديم أشهى المأكولات الشرقية والغربية والشعبية بأسعار تشجيعية لزوار المعرض إضافة إلى إعداد مسابقات سياحية وعروض ترفيهية للأطفال.

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 في الـ 28 من آب القادم وتستمر لغاية الـ 6 من أيلول في مدينة المعارض الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي.