مايلي سايرس بعد لومها على مهاجمة معجب لها:”غير مسموح لمسها دون موافقتها”

الإثنين, 10 حزيران 2019 الساعة 14:22 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

مايلي سايرس بعد لومها على مهاجمة معجب لها:”غير مسموح لمسها دون موافقتها”

جهينة نيوز

بعد الهجوم الذي تعرضت له المغنية الأميركية مايلي سايرس من قبل أحد معجبيها، خرجت سايرس عن صمتها واستنكرت الحديث عن لومها على الحادثة بسبب لباسها أو طريقة تصرّفها معتبرة الأمر لا يحق لأحد لمسها من دون موافقتها.

وعبر صفحتها على إنستغرام نشرت عدد من “stories” علّقت بها على الحادثة قائلة:

“باستطاعتها ارتداء ما تريد، تستطيع أن تكون عذراء، أو أن تكون مع خمسة أشخاص في الوقت نفس”

وتابعت " :تستطيع أن تكون مع زوجها أو مع صديقتها”.

وأضافت:" لكن من غير المسموح لمسها من دون موافقتها”.

يُذكر أن مايلي تعرّضت لهجوم من قبل أحد المعجبين خلال تواجدها مع زوجها الذي حاول حمايتها قبل أن يُغافل المعجب زوجها ويهجم عليها ويُقبّلها.


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