مدير يستخدم "فنجان القهوة" لاختيار موظفيه

جهينة نيوز

"ترينت إينيس" هو رئيس شركة برامج محاسبة في أستراليا، لكن اسمه أصبح متداولاً في عدد كبير من الصحف، بعد كشفه عن "اختبار فنجان القهوة" الذي يُوظف على أساس نتيجته الموظفين الجدد في شركته.

ويعتبر ترينت إينيس أن الاختبار يكشف الكثير عن الشخص أكثر من أي سؤال يمكن أن يوجه له، لذلك يستخدم هذا الاختبار البسيط في كل مقابلة عمل مع عضو جديد يرغب الانضمام إلى فريق شركته Xero Australia والراسب يضعه على "القائمة السوداء" بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعن كيفية إجراء هذا الاختبار، يشرح ترينت "سآخذك دائماً في نزهة إلى أحد مطابخنا، وبطريقة ما ستنتهي دائماً بالمشي مع مشروب تأخذه إلى الغرفة التي نجري فيها المقابلة". وأضاف "أحد الأشياء التي أبحث عنها دائماً في نهاية المقابلة هل يريد الشخص الذي يجري المقابلة أن يحمل معه ذلك الكوب الفارغ إلى المطبخ".

ويفسر أن الاختبار هدفه معرفة ما إذا كان الموظف الجديد سيتبع ثقافة المكتب لدى الشركة، وسيؤدي حقاً كل ما عليه فعله. ويفسر "يمكن تطوير المهارات وثقل الخبرات واكتساب المعلومات لكن حسن التصرف ينبع من الشخص ولا يمكن تعلمه أو اكتسابه مع الوقت".