زوجة روبرت دي نيرو السابقة تطالب بنصف ثروته

جهينة نيوز

كشفت النجمة العالمية جريس هايتاور الزوجة الثانية للممثل الشهير روبرت دي نيرو، عن رغبتها في الحصول على نصف ثروته البالغة 500 مليون دولار بقرار من المحكمة العليا في مانهاتن.

ووفقًا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فقد وقعت" جريس" البالغة من العمر 64 عاما، والتي عملت مضيفة طيران في شركة “تي دبليو إيه”، اتفاقية ما قبل الزواج في العام 2004 تحدد حقوقها في امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدًا، ومليون دولار في النفقة، في حال الطلاق.

وفي المحكمة العليا في مانهاتن، جادل" آلان مانتل" محامي" جريس" أن بنود الاتفاقية تمنحها حق الحصول على نصف ما كسبه النجم “دي نيرو” البالغ من العمر 75 عاما أثناء الزواج، بما في ذلك شركاته الـ 35.

وفضلا عن حياته المهنية المزدهرة في السينما، يمتلك “دي نيرو” فندق “جرينتش” وسلسلة مطاعم “نوبو/ تريبيكا جريل”، كما أنه مؤسس “مهرجان تريبيكا السينمائي” وقناة إنتاج.

وتعد الإجراءات الأخيرة الطلاق الثاني للزوجين المنفصلين، اللذين التقيا في عام 1987، وتزوجا في العام 1997، حيث تقدما بطلب للطلاق في عام 1999، قبل أن يتصالحا ويجددا عهودهما في العام 2004، قبل الانفصال مرة أخرى في تشرين الثاني الماضي.