بناء أعلى قلعة رملية في العالم ضمن مهرجان المنحوتات الرملية في ألمانيا

جهينة نيوز

شُيّدت أعلى قلعة رمليّة في العالم، التي تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ مدن مسلسل "صراع العروش" الخيالية" في مدينة بينز الألمانية، وفقاً لموقع "الديلى ميل" البريطاني.

ويصل ارتفاع القلعة، التي نحتها 20 فنانا خلال 10 أيام فقط، إلى 17.66 متراً، أي تخطّت الرقم القياسي العالمي السابق بـ 98 سنتيمتراً.

وبُنيت هذه القلعة ضمن مهرجان منحوتات الرمال السنوية، حيث تمّ استيراد 11 ألف طنّ من رمل خاص سهل النحت من هولندا، ومن ثمّ ضُغط بالماء.

وحصل المنظّم توماس فان دونجن، على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية تقديرا لإبداعه.

والجدير بالذكر أنّ هذا العمل الفنّي مُتاح للجمهور حتى 3 تشرين الثاني، وتُباع تذاكر البالغين بـ 9.6 دولارات وتذاكر الأطفال بـ 6.2 دولارات.