ظريف: هدف ايران المشترك مع ألمانيا المحافظة على الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ما زالت ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وقد توقف التزاماتها حسب تصرفات الشركاء في الاتفاق.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، "إيران أثبتت أنها ما زالت ملتزمة بتعهداتها الدولية وهناك 19 تقرير من الوكالة الدولية تؤيد ذلك".

وأضاف ظريف "نحن على أتم الاستعداد أن نواصل تنفيذ خطوات خطة العمل المشترك للاتفاق النووي أو نوقفها حسب ما يقوم به شركائنا".

وأشار ظريف إلى أن "الهدف المشترك بيننا وبين ألمانيا هو المحافظة على الاتفاق النووي والحد من التوتر والمحافظة على حقوق إيران في هذا الاتفاق".