مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع والجوف ونجران

جهينة نيوز

قتل وأصيب عدد من جيش العدوان السعودي في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في الضالع والجوف ونجران الليلة الماضية وصباح اليوم.

وذكر موقع المسيرة نت أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقت 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الصدرين بمحافظة الضالع موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار الموقع إلى أن وحدة الهندسة في الجيش اليمني في محافظة الجوف تمكنت من تدمير وإعطاب 3 آليات عسكرية لمرتزقة العدوان ما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى بين من كانوا على متنها في منطقة أسطر بخب والشعف.

كما أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

يشار إلى أن عددا من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران والجوف أمس.