باسم السلكا يعلن انسحابه من" الهيبة" ككاتب للعمل

جهينة نيوز

أعلن الكاتب باسم سلكا مؤلف مسلسل "الهيبة" انسحابه من كتابة الجزء الرابع من العمل بعد كتابته الاجزاء الثلاثة الأولى

وأوضح السلكا في تصريحات صحفية أن الأسباب التي دفعته للانسحاب هو إكماله لمشروعه الأساسي في الإخراج، لافتا إلى أن موضوع الكتابة كان دخيلاً على مشروع الإخراج الفترة الأخيرة، وكاد أن يتحول من هواية إلى مهنة وأن يطيح باسمه كمخرج.

وأضاف باسم: "أشق طريقي كمخرج منذ عام 2007 وحتى اللحظة، وفي مسلسل الهيبة عملي الأساسي هو مخرج تعاون فني، ورغم ذلك يتم تكريسي ككاتب".

يُذكر أن مسلسل الهيبة حقق نجاح كبير في جزئيه الأول والثاني، ولعبت بطولته في الجزء الأول نادين نسيب نجيم وحلّت مكانها الفنانة نيكول سابا في الجزء الثاني، وانضمت الفنانة سيرين عبدالنور لبطولة الجزء الثالث.