صفقة انتقال هازارد للملكي تخطت كوتينيو

جهينة نيوز:

كشف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد، القادم من تشيلسي.

فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن قيمة الصفقة بالإضافة للمتغيرات تتجاوز صفقة انتقال البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة قادما من ليفربول.

لتصل قيمة الصفقة إلى 168 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة الثابتة للصفقة 100 مليون يورو، بينما المتغيرات تصل لحوالي 68 مليون.

وتبدو القيمة المادية العالية للصفقة مفاجأة من جوانب عدة، أبرزها أن اللاعب لم يتبق في عقده مع تشيلسي إلا موسم واحد فقط.

وكان ريال مدريد أعلن التعاقد رسميا مع هازارد، الجمعة الماضي، حتى صيف 2024، وأشارت تقارير إلى أن النجم البلجيكي سيرتدي القميص رقم 7 في النادي الملكي.