أكثر من 300 ألف طالب يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

جهينة نيوز

توجه أكثر من 300 ألف طالب من مرحلة التعليم الأساسي و4269 من الإعدادية الشرعية موزعين على 2434 مركزاً امتحانياً اليوم لتقديم امتحانات دورة عام 2018-2019 في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة التربية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز الامتحانات العامة بالشكل المطلوب من حيث تجهيز المراكز الامتحانية وطباعة الأسئلة وتوزيع المراقبين بما يكفل للطلاب الراحة النفسية والجو الامتحاني المثالي.

وتقدم أمس أكثر من 240 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها الدورة الأولى لعام 2018-2019 موزعين على 2066 مركزاً في مختلف المحافظات.