هذا ما قاله كريستيانو رونالدو بعد التتويج بدوري أمم أوروبا؟

جهينة نيوز

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن بالغ سعادته بعد الفوز ببطولة دوري أمم أوروبا في نسخته الأولى، على حساب هولندا بهدف، نظيف، يوم امس الأحد، في المباراة النهائية على ملعب الدراجاو في بورتو.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، "لقد كان هذا رائعًا.. أنا سعيد للغاية بعد الفوز بهذه الكأس هنا، الشعب البرتغالي يستحق ذلك. لقد دعمونا مباشرة منذ بداية المباراتين، ضد سويسرا واليوم، وهذه الكأس مخصصة لهم جميعا. لا ينتمي للمنتخب الوطني فقط بل للبرتغال كلها".

وبسؤاله عن تأثير العناصر الجديدة على منتخب البرتغال، قال رونالدو، "سيستمر الفريق الوطني، مع أو بدون كريستيانو. أعتقد أن الفريق لديه إمكانات كبيرة. هناك لاعبون شباب، لاعبون على مر السنين سيصبحون أكثر نضجا وأفضل".

واختتم، "أريد أن أكون جزءا من هذا المشروع لأنني أشعر أنني بحالة جيدة وأشعر أنني قادر على مساعدة الفريق الوطني. لكن، كما قلت، أعتقد أن الفريق الوطني لديه القدرة على الاستمرار في التطور والفوز بمزيد من الجوائز".

ويعتبر هذا اللقب الثاني لرونالدو بقميص البرتغال، بعد قيادة "برازيل أوروبا" للتتويج بكأس الأمم الأوروبية، في فرنسا عام 2016.

وشارك رونالدو في مباراتين فقط خلال البطولة، لكنه نجح في تسجيل 3 أهداف، جاءت جميعها في الدور قبل النهائي، أثناء الانتصار على سويسرا (3-1).

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل هداف في البطولة برصيد ثلاثة أهداف.