ضبط 20 كيلو غرام حشيش مخدر.. والقبض على ثلاثة من مروجيها في دمشق

جهينة نيوز

من خلال المتابعة الحثيثة وملاحقة تجار المواد المخدرة ومروجيها في محافظتي دمشق وريفها تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة، وضبط أكثر من 20 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر في منطقة مساكن برزة في دمشق.

وحسب بيان لوزارة الداخلية نشرته «تشرين» فقد تم إلقاء القبض على المروجين الثلاثة وهم يستقلون سيارة خاصة في المنطقة المذكورة، وأثناء تفتيش السيارة ضُبط بحوزتهم مسدس حربي كما عُثر فيها على كمية 20,5 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة بشكل سري فيها.

وعلى الفور قام عناصر الفرع بحجز السيارة المذكورة، وبدأ تحقيقاته التي مازالت مستمرة مع المروجين المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق كان ألقى بتاريخ 18/5 من العام الجاري القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات بحوزتهم 161 كيلوغراماً من الحشيش المخدر كانت مخبأة ضمن السيارة التي يستقلونها.