بعد العقوبات الامريكية ... شركة هواوي توقع عقد ضخم لشبكات الجيل الخامس

جهينة نيوز:

وقعت شركة هواوي الصينية عقد ضخم مع شركة "MTS" الروسية لاطلاق شبكات الجيل الخامس في روسيا ليكون أول عقد كبير بعد بدء العقوبات الامريكية ضد الشركة الصينية.

و بحسب ما أفادت شبكة ار تي انولاين أن العقد تم توقيه بحضور الرئيس الصيني شي جي بينغ و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و يذكر أن شركة هواوي هي مبتكرة تقنيات الجيل الخامس مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدولة الوحيدة التي نفذت هذه التقنية حالياً هي كوريا الجنوبية علماً بأن تقنية الجيل الخامس تقدم اتصالات انترنيت أسرع بـ مئة ضعف من اسرع انترنيت حالي موجود و بهامش تأخير لحظي لا يتجاوز الثانية .

و تقول شركة هواوي أن تقنية الجيل الخامس للاتصالات سوف تقود العالم قريباً و هو ما يطرح تسائل عن قدرة واشنطن على الإستمرار بمقاطعة هواوي و فرض العقوبات عليها مع بدأ إنتشار شبكات الجيل الخامس حول العالم و غالبية مكونات هذه التقنية من منتجات هواوي الصينية.