قتلى و جرحى من قسد بعبوة ناسفة في الرقة

جهينة نيوز:

أفادت مصادر اهلية في مدينة الرقة عن إستهداف دورية لميليشيا الاحتلال الامريكي "قسد" شمال مدينة الرقة و سقوط عناصرها بين قتيل و جريح.

و ذكرت المصادر أن سيارات اسعاف و تعزيزات امنية لميليشيات قسد و الاسايش هرعت الى مكان الانفجار بالقرب من السجن المدني في مدينة الرقة لنقل القتلى و المصابين.

و ذكرت تقارير اعلامية أن عدد عناصر ميليشيا قسد الذي سقطوا في الانفجار 15 عنصر .

و يذكر أن محافظة الرقة شهدت ولادة فصائل مقاومة الاحتلال الامريكي التي نفذت العديد من العمليات ضد الاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة خلال الاشهر الماضية من بينها استهداف الاحتلال الامريكي في قاعدة عين عيسى بحسب بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي.