قتلى و جرحى من قسد بعبوة ناسفة في الرقة

الإثنين, 10 حزيران 2019 الساعة 00:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

قتلى و جرحى من قسد بعبوة ناسفة في الرقة

جهينة نيوز:

أفادت مصادر اهلية في مدينة الرقة عن إستهداف دورية لميليشيا الاحتلال الامريكي "قسد" شمال مدينة الرقة و سقوط عناصرها بين قتيل و جريح.

و ذكرت المصادر أن سيارات اسعاف و تعزيزات امنية لميليشيات قسد و الاسايش هرعت الى مكان الانفجار بالقرب من السجن المدني في مدينة الرقة لنقل القتلى و المصابين.

و ذكرت تقارير اعلامية أن عدد عناصر ميليشيا قسد الذي سقطوا في الانفجار 15 عنصر .

و يذكر أن محافظة الرقة شهدت ولادة فصائل مقاومة الاحتلال الامريكي التي نفذت العديد من العمليات ضد الاحتلال الامريكي و ميليشياته العميلة خلال الاشهر الماضية من بينها استهداف الاحتلال الامريكي في قاعدة عين عيسى بحسب بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا