جيش الاحتلال الاسرائيلي ينقذ سفينة تركية

جهينة نيوز:

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو أوضح أنه لسيطرة قوة من سلاح البحرية على سفينة شحن أجنبية قبالة شواطئ حيفا بعد أن حاول أحد ركابها إحراقها.

وقال أدرعي إن ركاب متخفون حاولوا استهداف أفراد طاقم السفينة، وإضرام النار فيها.

وأشارت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إلى أن أشخاصا مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزوا طاقمها الذي يتكون من 24 شخصا، وجرت محاولة لإضرام النار في السفينة.

وسيطرت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلية على السفينة التي أشارت المعلومات إلى أنها تركية وتابعة لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وتحمل راية جمهورية بنما.

وأجرت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش بالتنسيق مع قوات الشرطة حيث تم القبض على شخص لم يكن اسمه مدرجا على قائمة المسافرين.