روسيا تكشف عن محاولات امريكية لاضعاف العلاقة بين موسكو و بكين

الأحد, 9 حزيران 2019 الساعة 22:21 | سياسة, عالمي

روسيا تكشف عن محاولات امريكية لاضعاف العلاقة بين موسكو و بكين

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأي شيء، في سبيل إضعاف العلاقات بين روسيا والصين.

وأضافت زاخاروفا اليوم، في حديث لقناة " روسيا –"1 ، أن "واشنطن تنفذ فعليا خططا محددة لتحقيق هذا الهدف".

وأشارت ممثلة وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الغرب، شعر بالرعب، مما يجري من تعاون بين روسيا والصين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات في موسكو يوم الأربعاء الماضي، وشاركا معا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يومي 6 و7 يونيو، وكان شي الضيف الرئيسي للمنتدى.

وقال الرئيس الصيني، إن العلاقات الروسية الصينية تتطور باطراد، وتعيش حاليا طفرتها، وأكد أن روسيا والصين تدعمان بقوة بعضهما البعض وتحميان مصالحهما الحيوية المشتركة.

ونوه بأن روسيا، تعتبر أكثر دولة زارها، منذ توليه منصب الرئاسة في بلاده.

RT


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