رعب في شوارع تركيا... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو لاعتداء مجموعة من الأشخاص على سائحتين قيل إنهما من جنسيات عربية في أحد الشوارع الشهيرة باسطنبول.

وتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه المطاردة بين النساء والمهاجمين وسط تفرج المارة.

وفي الحالة الأولى قام أحد المهاجمين بصفع واحدة منهن على وجهها بقوة، فيما قام الآخر بصدم رأسها في الواجهة الزجاجية لأحد المحلات و مطاردتها عبر الشارع و اما الحالة الثانية تظهر ضرب وحشي بما فيه ركل الوجه.

و يذكر أنه سبق لمتطرفين اتراك مهاجمة السوريين في عدة مناطق في تركيا و الهجوم على السواح العرب حالة جديدة بدأت تظهر في تركيا.