عبد السلام: جريمة إغلاق مطار صنعاء ستدفع اليمن لاستهداف مطارات دول العدوان

جهينة نيوز:

حمل رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم الأحد، الأمم المتحدة مسؤولية وفاة الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي، مؤكدا أن جريمة إغلاق مطار صنعاء الدولي وتقاعس الأمم المتحدة عن فعل أي شيء يستوجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها ستكون في مرمى النيران.

وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ "خاطبنا الأمم المتحدة مرارا بشأن حالة الأستاذ محمد الرباعي التي كانت تستدعي تلقي العلاج في الخارج وللأسف لم تحرك ساكنا خضوعا لرغبة مملكة العدوان باستمرار غلق مطار صنعاء الدولي".

وأكد إشارة إلى استمرار إغلاق مطار صنعاء "هذا ما لا يمكن السكوت عليه إلى ما لا نهاية".

وأضاف في تغريدة أخرى " جريمة إغلاق مطار صنعاء الدولي وتقاعس الأمم المتحدة عن فعل أي شيء، وتراجعها عن الجسر الجوي الطبي للأمراض المستعصية وما نجم جراء ذلك من مآس إنسانية، فقد وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء".

وكان نعى اتحاد القوى الشعبية يوم أمس وفاة المناضل والهامة الوطنية محمد عبد الرحمن الرباعي الأمين العام للاتحاد - عضو المجلس الأعلى للاتحاد بعد معاناة طويلة مع المرض.

المسيرة – وكالات