بالفيديو - طائرات تركية في سماء طرابلس الليبية

جهينة نيوز:

يستمر التدخل التركي في الشؤون الليبية منذ العدوان الموصوف الذي شاركت به تركيا على ليبيا ابان حكم الرئيس الليبي الاسبق معمر القذافي.

و بعد فضائح سفن الاسلحة و العربات العسكرية التي تنتهي غالباً بيد الارهابيين رصد ناشطون صور لطائرات تركية طراز بيرقدار تي بي-2 المسيرة في سماء العاصمة طرابلس دون معرفة مشغلها أكان قوات الحكومة الليبية المعترف بها أو جماعات ارهابية, و نشر صفحات تتبع للجيش الوطني الليبي صور الطائرة التركية في سماء طرابلس.

و يذكر ان العاصمة الليبية طرابلس تشهد قتال بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر و قوات الحكومة الليبية المعترف بها و يشارك في المعارك تنظيمات ارهابية تسيطر على مناطق في طرابلس, علماً بأن مجلس الأمن فرض حضر على توريد السلاح الى ليبيا.