ممثل الجيش الحر في ضيافة كيان الاحتلال الاسرائيلي و مشروعه التقسيم

جهينة نيوز:

لا يمر يوم الا و تثبت معارضة تركيا و الناتو أنهم أكثر صهيونية من الحركة الصهيونية العنصرية, و مجددا زار المعارض الذي مثل سابقا ًما يسمى "الجيش الحر" في مؤتمر هرتسيليا كيان الاحتلال الاسرائيلي حاملاً مبادرة تقسيم سورية.

و قال الصحفي في كيان الاحتلال الاسرائيلي ايدي كوهين أن المعارض السوري المقيم في المانيا عصام زيتون زاره في مستعمرة تل ابيب و بحث معه مبادرة للسلام مع سورية و أضاف الصحفي الاسرائيلي مجدداً حلمه و حلم الامريكي و مشيخات الخليج الذي تبدد مع صمود الشعب السوري أنه يدعم اسقاط الرئيس السوري متناسياً أن كل من رفع هذا الشعار في الغرب انتهى مستقبله السياسي .

و نقلت وسائل اعلام العدو عن زيتون انه بحث مع مسؤولي كيان الاحتلال الاسرائيلي مبادرة وضع سورية تحت الوصاية الدولية و تقسيمها الى مناطق مضيفاً أن تردد سابقاً في إعلان مبادرته كي لا يقل انها مبادرة تقسيم سورية من (اسرائيل) و لكن علاقته بايدي كوهين شجعته على ذلى طرحها و اضاف الخائن زيتونة أن مشروعه يقضي باعادة التموضع على اسس مناطقية و واقعية.